Помогите пожалуйста, очень нужно, даю

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Помогите пожалуйста, очень нужно, даю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какое упражнение? Надо было сразу написать, теперь не понятно.
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