Помогите пожалуйста!Очень нужно и срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида в)-6(5m-n)² г)b(1+2b)² 2)Упростите выражение и найдите его значение в)(m+3)²-(m-9)(m+9) при m...
Алгебра
Помогите пожалуйста!Очень нужно и срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида в)-6(5m-n)² г)b(1+2b)² 2)Упростите выражение и найдите его значение в)(m+3)²-(m-9)(m+9) при m= -0,5 г)(c+2)²-(c+4)(c-4) при с= 1 ------------------------------------- 4 (Дробь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-30m-6mn+6n 1b+2b²+4b²=1b+6b² m²+3m+9 - m²-81=3m-72 3·(-0,5)-72=-1,5-72=-73,5 c²+2c+4 - c²-16=2c-12 2·1-12=24
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