Помогите пожалуйста!Очень нужно и срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида в)-6(5m-n)² г)b(1+2b)² 2)Упростите выражение и найдите его значение в)(m+3)²-(m-9)(m+9) при m...

Алгебра

Помогите пожалуйста!Очень нужно и срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида в)-6(5m-n)² г)b(1+2b)² 2)Упростите выражение и найдите его значение в)(m+3)²-(m-9)(m+9) при m= -0,5 г)(c+2)²-(c+4)(c-4) при с= 1 ------------------------------------- 4 (Дробь)

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