Помогите пожалуйста, очень срочно надо написать эссе по высказыванию А,А, Блока " искусство, как и жизнь, слабым не по плечу" пожалуйстаа, добрые люди, помогите, срочнооо

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«Искусство любят те, кому не удалась жизнь» В.О.Ключевский В данном высказывании есть то, с чем я согласна, и то, что кажется мне спорным. С одной стороны, нельзя полностью отрицать это мнение. Очень часто, сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями, люди впадают в депрессию, замыкаются в себе. Многие из них, чтобы помочь себе выйти из этого состояния, обращаются к искусству. Я считаю, что это - верное решение, ведь важными функциями искусства являются анализ состояния окружающего мира, формирование чувств и мыслей людей, восстановление в сфере духа гармонии, сохранение и восстановление психического равновесия личности. Некоторые люди всего лишь косвенно относятся к искусству (как потребители - интересуются уже созданными произведениями), но, я полагаю, это очень важно, ведь люди примеряют на себя образы персонажей, их поступки, различные ситуации. Очень часто в произведениях искусства они находят решения своих проблем.Другие люди имеют прямое отношение к искусству, они - творцы, сами им занимаются. Это тоже очень интересно и увлекательно.Однако искусством интересуются не только люди, столкнувшиеся с неудачами. Достаточное количество успешных, счастливых, довольных жизнью людей любит искусство ничуть не меньше «неудачников». И здесь проявляется одна из интереснейших функций искусства - гедонистическая (получение наслаждения). Для талантливых людей это способ выражения своего «я», так как искусство - это вид познавательной деятельности человека, направленной на освоение действительности и создание эстетических ценностей и на творческое самовыражение личности.Таким образом, я считаю, что искусство может любить любой человек, несмотря на его социальный статус, степень успешности и особенности душевного состояния.