ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Номер 272(4,5,6)

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Номер 272(4,5,6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 253-(X-459)=253-X+4592. 253+459=7123. 712-138=574 Решаем уравнение 574-X=0:  Решаем относительно X: X=-(-574)=574.  Решаем по действиям:1. 502-(217-X)=502-217+X2. 502-217=2853. 285-421=-136 Решаем уравнение -136+X=0:  Решаем относительно X:  X=136.  Решаем по действиям:1. 871-(X+157)=871-X-1572. 871-157=7143. 714-385=329 Решаем уравнение 329-X=0:  Решаем относительно X:  X=-(-329)=329. 
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