Помогите пожалуйста определить склонения и падежи. Я люблю бродить по лесу (? скл, ? падеж)поздней осенью (? скл, ? падеж). Кусты (? скл, ? падеж)и деревья (? скл, ? падеж)собрали листву(? скл, ? падеж) . Она почернела от о...

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Помогите пожалуйста определить склонения и падежи. Я люблю бродить по лесу (? скл, ? падеж)поздней осенью (? скл, ? падеж). Кусты (? скл, ? падеж)и деревья (? скл, ? падеж)собрали листву(? скл, ? падеж) . Она почернела от осенних дождей (? скл, ? падеж) Протяжно и грустно свистнул в ельнике (? скл, ? падеж) рябчик (? скл, ? падеж). На озере (? скл, ? падеж) показалась первая корочка льда (? скл, ? падеж). У берега (? скл, ? падеж) шуршит сухой камыш. Природа (? скл, ? падеж) ждёт зиму. А рябина (? скл, ? падеж) красуется . К ней летят гости (? скл, ? падеж). Какое гостеприимное деревце (? скл, ? падеж)

Автор: Гость