Помогите пожалуйста определить склонения и падежи. Я люблю бродить по лесу (? скл, ? падеж)поздней осенью (? скл, ? падеж). Кусты (? скл, ? падеж)и деревья (? скл, ? падеж)собрали листву(? скл, ? падеж) . Она почернела от о...
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Помогите пожалуйста определить склонения и падежи. Я люблю бродить по лесу (? скл, ? падеж)поздней осенью (? скл, ? падеж). Кусты (? скл, ? падеж)и деревья (? скл, ? падеж)собрали листву(? скл, ? падеж) . Она почернела от осенних дождей (? скл, ? падеж) Протяжно и грустно свистнул в ельнике (? скл, ? падеж) рябчик (? скл, ? падеж). На озере (? скл, ? падеж) показалась первая корочка льда (? скл, ? падеж). У берега (? скл, ? падеж) шуршит сухой камыш. Природа (? скл, ? падеж) ждёт зиму. А рябина (? скл, ? падеж) красуется . К ней летят гости (? скл, ? падеж). Какое гостеприимное деревце (? скл, ? падеж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 скл., д.п, 3 скл., т.п, 2 скл., и. п 2 скл им. п . 1 скл. в.п . 2 скл. р.п 2 скл. п.п, 2 скл. и.п дальше сами
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