Помогите пожалуйста осуществить такое превращение
Химия
Помогите пожалуйста осуществить такое превращение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₃C-C-CH₃ + H₂→ H₃C-CH(OH)-CH₃ (катализатор Pt) || O H₃C-CH(OH)-CH₃ + HCl ⇄ H₃C-CH(Cl)-CH₃ 2H₃C-CH(Cl)-CH₃ + 2Na → H₃C-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃ H₃C-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃ +Cl₂ → H₃C-C(Cl)(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃ + HCl H₃C-C(Cl)(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃ + KOH(водн.р-р) → H₃C-C(OH)(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите относительнве молекулярные массы следующих веществ:хлор cl2,сульфатная кислота H2SO4,сахароза C12H22O11,медь Cu,гипс CaSO4,мел CaCO3,мала...
Українська мова