Помогите пожалуйста осуществить такое превращение

Химия
Помогите пожалуйста осуществить такое превращение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₃C-C-CH₃ + H₂→ H₃C-CH(OH)-CH₃ (катализатор Pt)         ||        O H₃C-CH(OH)-CH₃ + HCl ⇄ H₃C-CH(Cl)-CH₃ 2H₃C-CH(Cl)-CH₃ + 2Na → H₃C-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃  H₃C-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃ +Cl₂ → H₃C-C(Cl)(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃ + HCl H₃C-C(Cl)(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃ + KOH(водн.р-р) →                                                              H₃C-C(OH)(CH₃)-CH(CH₃)-CH₃                                                    
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