Вычислите относительнве молекулярные массы следующих веществ:хлор cl2,сульфатная кислота H2SO4,сахароза C12H22O11,медь Cu,гипс CaSO4,мел CaCO3,малахит(CuOH)2CO3

Химия
Вычислите относительнве молекулярные массы следующих веществ:хлор cl2,сульфатная кислота H2SO4,сахароза C12H22O11,медь Cu,гипс CaSO4,мел CaCO3,малахит(CuOH)2CO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cl2=71, H2SO4=98, C12H22O11=342, Cu=64, CaSO4=116, CaCO3=100, (CuOH)2CO3=222
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