Составить мини сказку максимум предложений 8-10 нормальных! Жил-был будильник. У н??го были усы, шляпа и сердце. И он решил...
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Составить мини сказку максимум предложений 8-10 нормальных! Жил-был будильник. У н??го были усы, шляпа и сердце. И он решил...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И он решил найти себе дом. Он подошел к витрине, расчесался, Привёл себя в порядок и стал. Будильник долго ждал пока его купят. И вот раз подошла девочка и попросила маму купить её его. Будильник услышал это и обрадовался. Они зашли в магазин, купили будильник и с тех пор жили долго и счастливо!
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