Составить мини сказку максимум предложений 8-10 нормальных! Жил-был будильник. У н??го были усы, шляпа и сердце. И он решил...

Гость: Гость:

И он решил найти себе дом. Он подошел к витрине, расчесался, Привёл себя в порядок и стал. Будильник долго ждал пока его купят. И вот раз подошла девочка и попросила маму купить её его. Будильник услышал это и обрадовался. Они зашли в магазин, купили будильник и с тех пор жили долго и счастливо!