Привет всем появился вопрос по дробям

Алгебра
Привет всем появился вопрос по дробям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-z -t = -(z +t), значит -3t/(z+t) u 13z(z+t)
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