Помогите пожалуйста ответить на вопросы и что нужно вставить в предложение :in Russia people eat ........................for breakfast.
Английский язык
Помогите пожалуйста ответить на вопросы и что нужно вставить в предложение :in Russia people eat ........................for breakfast.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо bread либо butter ну мое мнение другой учебник
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