За 3 ч. лыжник пробежал 51км, а за следующие 2 ч. пробежал 28км. На сколько километров в час изменилась его скорость?
Математика
За 3 ч. лыжник пробежал 51км, а за следующие 2 ч. пробежал 28км. На сколько километров в час изменилась его скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)51:3=17(км/ч)-пробежал лыжник за 3 часа 2)28:2=14(км/ч)-пробежал лыжник за 2часа 3)17-14=3(км/ч)
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Математика
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