За 3 ч. лыжник пробежал 51км, а за следующие 2 ч. пробежал 28км. На сколько километров в час изменилась его скорость?

Математика

За 3 ч. лыжник пробежал 51км, а за следующие 2 ч. пробежал 28км. На сколько километров в час изменилась его скорость?

Автор: Гость