Место сражения греков и персов в 490 году до нашей эры
История
Место сражения греков и персов в 490 году до нашей эры
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Битва при Марафоне ( 12 сентября 490 г. до н. э) . Афинский полководец Мильтиад построил воинов в фалангу таким образом, что греки сумели сломить сопротивление персов. Эллины преследовали их до самого моря. Здесь они напали на корабли, которые стали быстро отходить от берега, бросая своих воинов. Греки одержали блестящую победу
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