Общее у труда человека и у труда животных какие различия есть у труда человека и ?? труда животных?

Гость: Гость:

Что общего и различного? Различие заключается заключается или, что человек, в отличи от животных умеет мыслить творчески, более широко и может строить планы. Животные же не отличаются особым умом (не считая обезьян, хотя и те мало, что могли сделать ), поэтому их труд в основном на уровне инстинктов выживания.