Общее у труда человека и у труда животных какие различия есть у труда человека и ?? труда животных?

Обществознание
Общее у труда человека и у труда животных какие различия есть у труда человека и ?? труда животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что общего и различного? Различие заключается заключается или, что человек, в отличи от животных умеет мыслить творчески, более широко и может строить планы. Животные же не отличаются особым умом (не считая обезьян, хотя и те мало, что могли сделать ), поэтому их труд в основном на уровне инстинктов выживания.
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