Утворіть від поданих слів суфіксальним способом назви осіб за професією чи видом діяльності: Аптека,біатлон, космос, монтажний,музика,парашут,танець,фехтувальний,фінанси,трактор, учити, гумор,таксі,дресирувати,економіка,масаж,с...

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Утворіть від поданих слів суфіксальним способом назви осіб за професією чи видом діяльності: Аптека,біатлон, космос, монтажний,музика,парашут,танець,фехтувальний,фінанси,трактор, учити, гумор,таксі,дресирувати,економіка,масаж,сценарій

Автор: Гость