Утворіть від поданих слів суфіксальним способом назви осіб за професією чи видом діяльності: Аптека,біатлон, космос, монтажний,музика,парашут,танець,фехтувальний,фінанси,трактор, учити, гумор,таксі,дресирувати,економіка,масаж,с...
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Утворіть від поданих слів суфіксальним способом назви осіб за професією чи видом діяльності: Аптека,біатлон, космос, монтажний,музика,парашут,танець,фехтувальний,фінанси,трактор, учити, гумор,таксі,дресирувати,економіка,масаж,сценарій
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аптекар, біатоніст, космонавт, монтажник, музикант, танцор, фехтувальник, фінансист, тракторист, учитель, гуморист, таксист, економіст, масажист, сценаріст.
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