2(а+2)-10=6(3-а ) Помогите пожалуйста!
Математика
2(а+2)-10=6(3-а ) Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2а+4-10=18-6а 2а+6а=18-4+10 8а=24 а=3
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