Прочитай предложение в парах. Определи,какой и глаголов в 3м лице множественом числе Не стоит сердит_ся из за пустяка . Отец сердит_ся на непослушного сына. нужно трудит_ся. Нельзя носит_ся на переменах. Шалун носит_cя по кори...

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Прочитай предложение в парах. Определи,какой и глаголов в 3м лице множественом числе Не стоит сердит_ся из за пустяка . Отец сердит_ся на непослушного сына. нужно трудит_ся. Нельзя носит_ся на переменах. Шалун носит_cя по коридору. . Выпиши галоголыпарами. Обозначь суффиксы неопределенной формы,а в личных глаголах нужен мягкий знак, а в каких нет? Объясни по чему. Срочно ребят пожалуйста!!!!

Автор: Гость