Прочитай предложение в парах. Определи,какой и глаголов в 3м лице множественом числе Не стоит сердит_ся из за пустяка . Отец сердит_ся на непослушного сына. нужно трудит_ся. Нельзя носит_ся на переменах. Шалун носит_cя по кори...
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Прочитай предложение в парах. Определи,какой и глаголов в 3м лице множественом числе Не стоит сердит_ся из за пустяка . Отец сердит_ся на непослушного сына. нужно трудит_ся. Нельзя носит_ся на переменах. Шалун носит_cя по коридору. . Выпиши галоголыпарами. Обозначь суффиксы неопределенной формы,а в личных глаголах нужен мягкий знак, а в каких нет? Объясни по чему. Срочно ребят пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь все суффиксы ИТ. Чтобы определить, нужен ли мягкий знак, достаточно поставить вопрос. Если в нём есть мягкий знак, значит в слове тоже есть. Не стоит (Что делатЬ?) сердитЬся Отец (Что делаеТ?) сердиТСя Нельзя (Что делатЬ?) носитЬся Шалун (Что делаеТ?) носиТСя
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