Килограмм конфет стоит 167 р маша купила 2 кг конфет и получила 166 р сдачи сколько де??ег она дала кассиру

Математика

Килограмм конфет стоит 167 р маша купила 2 кг конфет и получила 166 р сдачи сколько де??ег она дала кассиру

Автор: Гость