Килограмм конфет стоит 167 р маша купила 2 кг конфет и получила 166 р сдачи сколько де??ег она дала кассиру
Математика
Килограмм конфет стоит 167 р маша купила 2 кг конфет и получила 166 р сдачи сколько де??ег она дала кассиру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*167=334 2)334+166 = 500
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