Переведите без переводчика пожалуйста!!!!Я люблю читать. Ты любишь плавать? Кто любит играть в компьютерные игры? Она любит играть на пианино. Он любит птиц.

Английский язык

Переведите без переводчика пожалуйста!!!!Я люблю читать. Ты любишь плавать? Кто любит играть в компьютерные игры? Она любит играть на пианино. Он любит птиц.

Автор: Гость