Переведите без переводчика пожалуйста!!!!Я люблю читать. Ты любишь плавать? Кто любит играть в компьютерные игры? Она любит играть на пианино. Он любит птиц.

Английский язык
Переведите без переводчика пожалуйста!!!!Я люблю читать. Ты любишь плавать? Кто любит играть в компьютерные игры? Она любит играть на пианино. Он любит птиц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like reading. Do you like swimming? Wko likes to play competer games? She likes to play the piano. He likes birds. 
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