Подбери проверочные слова Улететь,написать,прибежать,кричать,поливать,вытащить,??одходить,нарядить,подмести,посолить,пилить,вязать,повстречать,бродить,защитить,гордиться,горевать,питаться,кормить,лежать,сидеть,стоять,побелить,п...
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Подбери проверочные слова Улететь,написать,прибежать,кричать,поливать,вытащить,??одходить,нарядить,подмести,посолить,пилить,вязать,повстречать,бродить,защитить,гордиться,горевать,питаться,кормить,лежать,сидеть,стоять,побелить,покраснеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лётчик, пишут, бег, крик, политый, тащит, ходят, наряд, подмётки, солят, пилят, вяжут, встреча, бродят, защита, гордость,горе,пища, кормят, лёжа, сидя, стоя, белят, красный.
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