Как применяются секции и для чего служат?

Обществознание
Как применяются секции и для чего служат?
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Гость:
Служат для развития общества
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