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Птицы - гермафродиты?
Биология
Птицы - гермафродиты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет.гермафродиты-плоские черви.но не все.птицы раздельнополы.
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