Маша Паша и Миша сажали кусты роз Маша посадила 2\5 всех кустов, Паша 3\8 остального, ?? Миша оставшиеся 15 кустов сколько кустов роз посадили дети
Математика
Маша Паша и Миша сажали кусты роз Маша посадила 2\5 всех кустов, Паша 3\8 остального, ?? Миша оставшиеся 15 кустов сколько кустов роз посадили дети
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х все кусты; 1)х-2/5х-3/8(х-2/5х)=15; 5/5х-2/5х-3/8*3/5х=15; 3/5х-9/40х=15; 24/40х-9/40х=15; 15/40х=15; Х=15/1*40/15; Х=40 куст.; Ответ: 40 кустов роз посадили дети
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