Маша Паша и Миша сажали кусты роз Маша посадила 2\5 всех кустов, Паша 3\8 остального, ?? Миша оставшиеся 15 кустов сколько кустов роз посадили дети

Математика

Маша Паша и Миша сажали кусты роз Маша посадила 2\5 всех кустов, Паша 3\8 остального, ?? Миша оставшиеся 15 кустов сколько кустов роз посадили дети

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