Ребят, нужно описание средневековой мастерской. Ответьте я получу удовольствие, а вы 30 балов

Гость: Гость:

Мы ученик мастера (подмастерье ) Мы сидим в мастерской К нашей в лавке подходит мужчина и требует от нас сделать (что то) Мастер говорит что нужно делать (мне) а я иду делать работу В мастерской много всяким стаместок , молотки,напильники В мастерской стоит запах свежеко дерева И мы делаем эту работу опьяненные этим запахом