Ребят, нужно описание средневековой мастерской. Ответьте я получу удовольствие, а вы 30 балов
История
Ребят, нужно описание средневековой мастерской. Ответьте я получу удовольствие, а вы 30 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ученик мастера (подмастерье ) Мы сидим в мастерской К нашей в лавке подходит мужчина и требует от нас сделать (что то) Мастер говорит что нужно делать (мне) а я иду делать работу В мастерской много всяким стаместок , молотки,напильники В мастерской стоит запах свежеко дерева И мы делаем эту работу опьяненные этим запахом
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