Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 корня из 3 и высотой 4/п. Найдите объем вписанного в призму цилиндра.

Геометрия
Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 корня из 3 и высотой 4/п. Найдите объем вписанного в призму цилиндра.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус окр.осн.1/3 осн призмы,т.е.=2 v=Sосн  х Н = пи х 4 х 4 = 16 пи
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