Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 корня из 3 и высотой 4/п. Найдите объем вписанного в призму цилиндра.

Геометрия

Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 корня из 3 и высотой 4/п. Найдите объем вписанного в призму цилиндра.

Автор: Гость