Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 корня из 3 и высотой 4/п. Найдите объем вписанного в призму цилиндра.
Геометрия
Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 корня из 3 и высотой 4/п. Найдите объем вписанного в призму цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус окр.осн.1/3 осн призмы,т.е.=2 v=Sосн х Н = пи х 4 х 4 = 16 пи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Помогите пжл) Запишите в алфавитном порядке названия птиц: соловья, пустельгу, лебедя, сороку, аиста, вальдшнепа, кулика, галку, иволгу, индейк...
Русский язык