Ребят,напишите пожалуйста. Итоги 1,2,3 пунической войны
История
Ребят,напишите пожалуйста. Итоги 1,2,3 пунической войны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-победа Рима, 2-Карфаген потерял все свои владения за пределами Африки, а Рим стал сильнейшим государством западного Средиземноморья, 3-победа Рима, Карфаген полностью разрушен, подписан символический мирный договор
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