Как перелить молоко в 6 бидонов если еесть 4л. молока
Математика
Как перелить молоко в 6 бидонов если еесть 4л. молока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 1,5 л. в каждый бидон
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