Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях . Ворона летела со скоростью 710 м/мин, а воробей - 650 м/мин. Какое расстояние между воробьем и вороной будет через 2 мин 30 с , если воробей вылетел на 2 мин раньше? без...

Математика

Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях . Ворона летела со скоростью 710 м/мин, а воробей - 650 м/мин. Какое расстояние между воробьем и вороной будет через 2 мин 30 с , если воробей вылетел на 2 мин раньше? без дробей

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