Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях . Ворона летела со скоростью 710 м/мин, а воробей - 650 м/мин. Какое расстояние между воробьем и вороной будет через 2 мин 30 с , если воробей вылетел на 2 мин раньше? без...
Математика
Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях . Ворона летела со скоростью 710 м/мин, а воробей - 650 м/мин. Какое расстояние между воробьем и вороной будет через 2 мин 30 с , если воробей вылетел на 2 мин раньше? без дробей
Ответ(ы):
Гость:
650 х 2 = 1300 м - пролетел воробей за 2 мин 710 х 2,5 = 1775 м - пролетела ворона за 2 мин 30 сек 650 х 2,5 = 1635 м - пролетел воробей за 2 мин 30 сек 1300 + 1635 = 2935 м пролетел всего воробей 2935 - 1775 = 1160 м-расстояние между воробьем и вороной
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