Пожалуйста!!!!!!! Помогите!!!!! Срочно сегодня нужно!!!! Сочинение про подснежник!!!!

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Вот и весна пришла! Клокочут ручьи, капают сосульки, но снег еще не сошел.Лишь изредка можно увидеть еле видные из под снега комки земли...А вот здесь...Цветочек, гордо прорастает сквозь снег...Ему не страшены сугробы!Он вестник весны...Подснежник...Как чудо, возвещающее нам о скором наступлении тепла подснежник прорвался сквозь ледяную, снежную крышу.