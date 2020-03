1.Основные виды хозяйственной деятельности андроновцев: A) земледелие и ремесло B) скотоводство и земледелие C) охота и собирательство. 2.Азиатскими скифами называют племена: A) саков B) тюрков C) усуней. 3.Кто был осн...

История

1.Основные виды хозяйственной деятельности андроновцев: A) земледелие и ремесло B) скотоводство и земледелие C) охота и собирательство. 2.Азиатскими скифами называют племена: A) саков B) тюрков C) усуней. 3.Кто был основателем в 552 году Тюркского каганата? А) Мукан-каган В) Бумын-каган C) Уч-элик-каган. 4.Главный бог тюрков А) Умай B) Аллах C) Тенгри 5.Какие ханы основали Казахское ханство? А) Абулхаир, Барак B) Абылай, Тауке C) Керей, Джанибек. 6.К какому расовому типу относят андроновцев? А) тураноиды В) монголоиды C) европеоиды

