Помогите пожалуйста с заданием. 2 фотка похожее задание решенное.

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РЕШЕНИЕ Путь вычисляется по формуле S = V*t.= (3*t² - 2*t - 3)*t = 3*t³ - 2*t² - 3*t НАЙТИ Путь за 4-ую секунду = S(4) - S(3) 1) S(4) = 3*4³- 2*4²-3*4 = 192 -32 - 12 = 148 м 2) S(3) = 3*3³ - 2*3² - 3*3 = 81 - 18 9 = 54 м 3) 148 - 54 = 94 м - путь за четвертую секунду - ОТВЕТ