Какого склонения слово съехать
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Какого склонения слово съехать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-го потому что можно сказать съедет, но нельзя съедит.
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