Почему когда засовываешь лампочку в рот потом не сможешь дастать

Физика
Почему когда засовываешь лампочку в рот потом не сможешь дастать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она имеет более обтекаемую форму с одной стороны, и поэтому её легко засунуть, а вот с другой стороны её форма не такая обтекаемая + челюсти напряжены, так что вытащить не получится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай предложение в парах. Определи,какой и глаголов в 3м лице множественом числе Не стоит сердит_ся из за пустяка . Отец сердит_ся на непослу...
Ответить
Русский язык
Какого склонения слово съехать
Ответить
Математика
Килограмм конфет стоит 167 р маша купила 2 кг конфет и получила 166 р сдачи сколько де??ег она дала кассиру
Ответить
Русский язык
Глагол НЕЗДОРОВА. Поставьте в начальную форму.
Ответить
Английский язык
Переведите без переводчика пожалуйста!!!!Я люблю читать. Ты любишь плавать? Кто любит играть в компьютерные игры? Она любит играть на пианино. Он л...
Ответить