Почему когда засовываешь лампочку в рот потом не сможешь дастать
Физика
Почему когда засовываешь лампочку в рот потом не сможешь дастать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она имеет более обтекаемую форму с одной стороны, и поэтому её легко засунуть, а вот с другой стороны её форма не такая обтекаемая + челюсти напряжены, так что вытащить не получится.
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