В треугольнике DOC, угол D - прямой, точка В делит сторону ОD на отрезки DB = 5 см, ОВ = 9 см. Из точки В опущен перпендикуляр к стороне ОС. Докажите, что треугольник ОАВ и треугольник OCD подобны и найдите CD, если ОА=6см, АС=...
Геометрия
В треугольнике DOC, угол D - прямой, точка В делит сторону ОD на отрезки DB = 5 см, ОВ = 9 см. Из точки В опущен перпендикуляр к стороне ОС. Докажите, что треугольник ОАВ и треугольник OCD подобны и найдите CD, если ОА=6см, АС=15см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник ОАВ и треугольник OCD подобны ,т.к. угол АОВ-общий, углы ОАВ и ОДС - прямые (по двум углам) ОС=21, составим пропорцию АВ/СД=ОВ/ОС; из тр.ОВА по т. Пифагора находим АВ =3кв.корня из 5; СД=7кв.корней из 5
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