В треугольнике DOC, угол D - прямой, точка В делит сторону ОD на отрезки DB = 5 см, ОВ = 9 см. Из точки В опущен перпендикуляр к стороне ОС. Докажите, что треугольник ОАВ и треугольник OCD подобны и найдите CD, если ОА=6см, АС=...

Геометрия

В треугольнике DOC, угол D - прямой, точка В делит сторону ОD на отрезки DB = 5 см, ОВ = 9 см. Из точки В опущен перпендикуляр к стороне ОС. Докажите, что треугольник ОАВ и треугольник OCD подобны и найдите CD, если ОА=6см, АС=15см.

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