Образуйте от глаголов СДЕЛАТЬ, ПОСТАРАТЬСЯ, ПОМОЧЬ различные формы повелительного наклонения, обращённые: а)ко 2-му лицу б)к 3-му лицу в)к другим, для совместного действия. включите эти глаголы в предложения запишите их

Русский язык
Образуйте от глаголов СДЕЛАТЬ, ПОСТАРАТЬСЯ, ПОМОЧЬ различные формы повелительного наклонения, обращённые: а)ко 2-му лицу б)к 3-му лицу в)к другим, для совместного действия. включите эти глаголы в предложения запишите их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Что бы ты сегодня сделал все уроки!б) Позови её чтобы она подошла ко мне!в) Эй, вы, сделайте  уроки за меня!

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