Напишите Образ Учительницы из рассказа Уроки Француского!
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Напишите Образ Учительницы из рассказа Уроки Француского!
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Рассказ В. Г, Распутина «Уроки французского» начинается с посвящения учительнице, поэтому становится понятным, почему образ учительницы французского языка Лидии Михайловны занимает наравне с образом главного героя центральное место. Мне кажется, что Лидия Михайловна принадлежит к людям, которые в своей жизни выше всего ставят не профессиональную принадлежность, а сохранение качеств, которые и делают человека Человеком с большой буквы. Молодая и не слишком красивая, она уверена в себе и любит предмет, который преподает.[sms]Наблюдательность и внимательность к своим ученикам помогли учительнице выделить из общей массы пятиклассников мальчика, который ради получения знаний был готов терпеть многие лишения и жестоко голодать, несмотря на малокровие и общую ослабленность. Лидия Михайловна правильно поняла проблемы героя. Она умела ценить в других честность, гордость, трудолюбие и целеустремленность. Вообще Лидия Михайловна считала, что «для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому». Как осторожно действовала учительница, стараясь хоть чем-то помочь своему нуждающемуся ученику и вместе с тем не задеть его гордость, не обидеть, не унизить своей помощью. Эта способность раскрывать для себя внутренний мир другого человека и избавляла ее от той жестокости, которая «становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре». Меня восхитил поступок Лидии Михайловны: она решилась Играть на деньги с учеником, чтобы тот получил возможность на честно выифанные копейки покупать себе молоко. Она рисковала не только своей репутацией, но и достойным местом работы, кормящем ее в тяжелые послевоенные годы. Очень жаль, что из-за скандального разоблачения запрет игры учительнице французского пришлось уехать из города. Однако те семена, которые она своим упорством, добротой и трудами посеяла в чуткое сердце главного героя, обильно прорастут и дадут чудесные плоды.
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