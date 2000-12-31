Назовите дату 1.первого и последнего дня второго тысячелетия 2.первого дня трет??его тысячелития
Математика
Назовите дату 1.первого и последнего дня второго тысячелетия 2.первого дня трет??его тысячелития
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 01.01.1001 года, 31.12.2000 года2 01.01.2001 года,
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