Выпиши из сказки 10 слов с безударным гласным в корне слова
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Выпиши из сказки 10 слов с безударным гласным в корне слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень-осенний,зелень-зелёный,гляжу-взгляд,лежу-лечь,звезда-звёзды,летать-полёт,зима-зимушка,вздохнуть-вздох,ходить-ходит,мододенький-молод
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