Из села Гюллюклю железнодорожную станцию арифметика отправился на мотоцикле со скоростью 36 километров час. Через 2 часа из того же села в том же направлении отправился автобус. на станцию автобус и Ариф прили одновременно.С ка...
Математика
Из села Гюллюклю железнодорожную станцию арифметика отправился на мотоцикле со скоростью 36 километров час. Через 2 часа из того же села в том же направлении отправился автобус. на станцию автобус и Ариф прили одновременно.С какой скоростью двигался автобус, если расстояние между селом и станцией равно 144км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36*2=72(км) Ответ: скорость автобуса должна быть 72км/ч.
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