Из села Гюллюклю железнодорожную станцию арифметика отправился на мотоцикле со скоростью 36 километров час. Через 2 часа из того же села в том же направлении отправился автобус. на станцию автобус и Ариф прили одновременно.С ка...

Математика

Из села Гюллюклю железнодорожную станцию арифметика отправился на мотоцикле со скоростью 36 километров час. Через 2 часа из того же села в том же направлении отправился автобус. на станцию автобус и Ариф прили одновременно.С какой скоростью двигался автобус, если расстояние между селом и станцией равно 144км?

Автор: Гость