Надо собрать с деревьев сада Василисы прекрасной 180 молодильных яблок .Иван-царев??ч может это сделать за 12минут,а серый волк - за 4минут. Сколько времени они потратят на эту роботу,еслибудут собирать яблоки вместе

Математика

Надо собрать с деревьев сада Василисы прекрасной 180 молодильных яблок .Иван-царев??ч может это сделать за 12минут,а серый волк - за 4минут. Сколько времени они потратят на эту роботу,еслибудут собирать яблоки вместе

Автор: Гость