Надо собрать с деревьев сада Василисы прекрасной 180 молодильных яблок .Иван-царев??ч может это сделать за 12минут,а серый волк - за 4минут. Сколько времени они потратят на эту роботу,еслибудут собирать яблоки вместе

Математика
Надо собрать с деревьев сада Василисы прекрасной 180 молодильных яблок .Иван-царев??ч может это сделать за 12минут,а серый волк - за 4минут. Сколько времени они потратят на эту роботу,еслибудут собирать яблоки вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180:12=15(яблок)- собирает в одну минуту иван царевич. 2)180:4=45(яблок)- собирает в одну минуту серый волк. 3)45+15=60(яблок)-собирают вместе за одну минуту 4)180:60=3(мин) Ответ:они работая сообща соберут 180 яблок за 3 минуты.
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