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ПОМОГИТЕ пожалуйста перевести слова на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Бутерброд , чашка , яблоко , столовая ,овощи , ничего, суп , с удовольствием , дорогой , любимая , вода , еда , завтраки. 2.Попробовать , меню , вегетарианская , соус , лимонный соус , фасолевый суп ,свежие , десерт , попробуйте. 3.Закуска, колбаса ( с умлаутом жареная колбаса) , картофель , Да что теперь(сейчас,нынче).... ,кетчуп , майонез , без , гамбургер. 4.Покупатели, фасоль (боб) , лимон.
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