Придумай сочинение на тему lt;lt;Осенние листьяgt;gt;Используя словосочетание:путе??ественники,лёгкие,послушные ветру,как птицы,воздушные,сказочный полёт.

Литература
Придумай сочинение на тему lt;lt;Осенние листьяgt;gt;Используя словосочетание:путе??ественники,лёгкие,послушные ветру,как птицы,воздушные,сказочный полёт.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды осенью,мы отправились в путешествие.Мы путешесивенники!Я был(а) очень рад(а)!Мы пришли в лес.В лесу было волшебно.По ветру летали лёгкие,воздушные листья.Листья клёна парили над землёй как птицы!Берёзовые листья,послушные ветру,кружились в сказочном полёте.Мне очень понравилось в лесу!
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