Придумай сочинение на тему lt;lt;Осенние листьяgt;gt;Используя словосочетание:путе??ественники,лёгкие,послушные ветру,как птицы,воздушные,сказочный полёт.

Гость: Гость:

Однажды осенью,мы отправились в путешествие.Мы путешесивенники!Я был(а) очень рад(а)!Мы пришли в лес.В лесу было волшебно.По ветру летали лёгкие,воздушные листья.Листья клёна парили над землёй как птицы!Берёзовые листья,послушные ветру,кружились в сказочном полёте.Мне очень понравилось в лесу!