Помогите пожалуйста. плииз

Математика
Помогите пожалуйста. плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b=6*5=30 30/2=15 Ответ: 15
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