Помогите пожалуйста по информатике

Информатика
Помогите пожалуйста по информатике
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Гость:
Что помочь? я не понимаааю
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