Помогите, пожалуйста! По уравнению реакции Fe+CuCl2----gt;Cu+FeCl2 получили 25.6г меди. опред??лите: а) массу израсходанного железа б) количество вещества израсходанного железа.
Химия
Помогите, пожалуйста! По уравнению реакции Fe+CuCl2----gt;Cu+FeCl2 получили 25.6г меди. опред??лите: а) массу израсходанного железа б) количество вещества израсходанного железа.
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