Помогите пожалуйста Под посев пшеницы отведено 3 участка пашни,общая площадь которых в 3 раза больше площади второго участка. За день были засеяны половина первого, 2/3 второго и весь третий участок . Площадь, оставшаяся незас...

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Помогите пожалуйста Под посев пшеницы отведено 3 участка пашни,общая площадь которых в 3 раза больше площади второго участка. За день были засеяны половина первого, 2/3 второго и весь третий участок . Площадь, оставшаяся незасеянной в 2 раза меньше площади третьего участка.Какую часть отведенной под посев площади составляет площадь, засеянная за день?

Автор: Гость