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В 2м 150см сколько это будет и дециметров???
Математика
В 2м 150см сколько это будет и дециметров???
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Автор: Гость
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Гость:
(200+150)/10=3,5 дм поставь как лучшие решение
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