Рассчитайте массу серной кислоты которая содержится в 300 г раствора с массовой до??ей кислоты 20%

Химия
Рассчитайте массу серной кислоты которая содержится в 300 г раствора с массовой до??ей кислоты 20%
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
300г -100% х г -   20% х= (300*20)100= 60 грамм масса серной кислоты 60 грамм.
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