Сила тока в спирали электрической лампы 0,7 А, сопративление лампы 310 Ом. определите напряжение при котором находится лампа

Физика

Сила тока в спирали электрической лампы 0,7 А, сопративление лампы 310 Ом. определите напряжение при котором находится лампа

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