Сила тока в спирали электрической лампы 0,7 А, сопративление лампы 310 Ом. определите напряжение при котором находится лампа
Физика
Сила тока в спирали электрической лампы 0,7 А, сопративление лампы 310 Ом. определите напряжение при котором находится лампа
Ответ(ы):
Гость:
По закону Ома для участка цепи I=U/R; U=IR=0,7*310=217 В
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