ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Подготовьте речь (поздравление, комплимент) на одну из пред??оженных тем. 1) Сегодня ваш (твой) день рождения ... 2) Как вы прекрасны ...

Гость: Гость:

Поздравление с днём рождения врача ,который лечил маму .( любого напиши) Уважаемая ....! Позвольте поздравить Вас с днём рождения и искренне поблагодарить за работу и заботу! Я восхищаюсь Вашим профессионализмом и удивляюсь необыкновенному человеческому таланту сострадания и деятельного участия! Для Вас так естественно не только замечательно делать операции ,но и неутомимо хлопотать по облегчению участи подопечных,которые излечиваются даже только от Вашего присутствия! Вы один из немногих представителей медицинской профессии( встреченных мною в жизни) ,который неукоснительно исполняет клятву Гиппократа.Эта клятва для Вас не пустые слова,а жизненное кредо! Спасибо Вам за это! Больные очень хорошо чувствуют настоящие ,не показные душевность и участие .Они в Вашем голосе ,в Ваших жестах ,в Ваших словах и поступках. Я благодарю Бога и Судьбу за то ,что встретила Вас в своей жизни в трудную минуту испытаний.Вы очень помогли мне .Спасибо! Желаю Вам на долгие - долгие годы сохранить в себе эту "святую к профессии любовь".Желаю многих лет доброй и плодотворной жизни с возможностью помогать нуждающимся . Желаю Вам и Вашим близким только удачи ,только счастья .только побед! Будьте здоровы! Очень надо! Для всех нас ВАШИ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ - СИМВОЛ ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ! поставь дату ,подпись .