Сочинить рассказ о разных пляшущих вещах. Несколько предложений.
Литература
Сочинить рассказ о разных пляшущих вещах. Несколько предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пляшущие вещи, Танцуют без оглядки! Песенки поют… Пляшущие вещи Пляшут без оглядки но пришла пора им мыться ( стиратся)
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