Сочинить рассказ о разных пляшущих вещах. Несколько предложений.

Литература
Сочинить рассказ о разных пляшущих вещах. Несколько предложений.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пляшущие вещи, Танцуют без оглядки! Песенки поют… Пляшущие вещи Пляшут без оглядки но пришла пора им мыться ( стиратся)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Обществознание 6класс: правила успешной организации труда .
Ответить
Математика
5,11/20×8+63/10 выполните действие
Ответить
Физика
В каком из алюминиевых стержней площадью поперечного сечения 5 и 8 см^2 , возникает ??ольшее механическое напряжение при действии на них одинаковой...
Ответить
Математика
Масса 6 коробок с яблоками равна 180 килограмм масса пустого ящика 2 килограмм чему ??авна масса яблок в одной коробке
Ответить
Химия
Назовите соединения, формулы которых
Ответить